России объявили информационную войну: Клинцевич прокомментировал существование британской «фабрики троллей»

Фигуранты великобританского проекта Integrity Initiative («Инициатива честности») заявили изданию «Политика сегодня», что не занимаются заказной антироссийской пропагандой, однако факт его существования подтвердили.

Ранее хакеры из группы Anonymous выяснили, что «Инициативу честности» финансирует британское правительство, главная цель проекта — противостоять «российской пропаганде и гибридной войне», то есть фактически Лондон занимается вмешательством в дела суверенных государств. Для этого используются так называемые «лидеры мнений», которые раздувают антироссийскую истерику в том числе и внутри страны. Эти лидеры — Уильям Браудер, осужденный в России за государственную измену Игорь Сутягин, директор ФБК Владимир Ашурков, британский журналист и писатель украинского происхождения, «исследователь пропаганды» Петр Померанцев и так далее.

Показательно, что один из фигурантов списка Рахим Шапи подтвердил сам факт существования организации.

«Я просто консультант по IT, и меня наняли настроить некоторые системы в Microsoft Cloud для этой организации, мне жаль, что я не могу вам помочь», — сказал Шапи, фактически подтвердив, что британская «фабрика троллей» действительно есть.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей прокомментировал действия британской стороны. По его словам, Лондон ведет информационную войну против Москвы.

«Понимаете, когда они объявили нашей стране нешуточную информационную войну, главная цель которой — полностью дискредитировать Россию, мы начали противостоять Лондону, причем действуем малыми средствами. Это то же самое, что борьба с ИГ1 (запрещено в РФ) в Сирии. То есть мы используем малые средства, но действуем очень эффективно. Та правда, которую доносят до потребителей средства массовой информации, абсолютно объективная, с фактами, делает свое дело. Сегодня ведь многие интересуются происходящим, в том числе их волнует и противоположная точка зрения. Эта массированная атака на Россию оказалась пустой. Сейчас они [власти Великобритании] вынуждены прибегнуть к специальным структурам и технологиям для того, чтобы дезавуировать правду, которую несет Россия: как наши официальные государственные органы, так и средства массовой информации», — подчеркнул член верхней палаты парламента.

По словам сенатора, нет ничего удивительного в том, что Лондон пытается использовать людей неолиберальных взглядов для того, чтобы раскачать ситуацию внутри России. Он призвал с осторожностью относиться к тем гражданам, которые пытаются причинить ущерб собственной стороне.

«Это жизнь, от нее никуда не денешься, противостоять этому можно только доведением объективной правды до людей. А то, что они будут использовать нашу пятую колонну, платить людям, пытаться играть на наших проблемах, гиперболизировать их, освещать их совсем с другой стороны, — это же проверенная и изученная методика. Другое дело, что нам нужно будет более серьезно относиться к тем людям, которые помогают им в этой информационной войне, по большому счету предавая свою страну», — резюмировал Франц Клинцевич.

1 Организация запрещена на территории РФ.