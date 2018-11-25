Украина — мясорубка, а мы — фарш: в Киеве назвали четыре будущие проблемы страны

Киев, 25 ноября. Украина «не достигла дна», впереди страну ожидают четыре главные проблемы. Об этом заявил руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко в свое колонке в издании «Главред».

Эксперт выразил уверенность в том, что ситуация на Украине ухудшилась после Майдана. По его мнению, граждане страны ожидали другого развития событий.

«Сталося не так, як гадалося», — пишет Романенко.

Эксперт напомнил, что первую и вторую фазу революции выиграли олигархи, поскольку они и были организаторами событий 2014 года, а Российская Федерация победила тактически, согласившись принять в свой состав Крым.

По его мнению, впереди Украину ждет третья волна глобального кризиса, который непременно наступит.

«Сегодня Украина — мясорубка Восточной Европы, а мы сами — фарш», — подчеркивает автор материала.

По словам Романенко, нельзя думать, что худшее для Украины осталось позади, поскольку «это еще не дно».

Эксперт перечислил будущие проблемы украинских властей и призвал Киев «сбросить балласт», который тянет страну все глубже на дно.

«Впереди стучат копытами четыре всадника идеального шторма — новая волна глобального кризиса, нарастающая миграция рабочей силы, кризис инфраструктуры и мечущаяся РФ», — объясняет он.

Напомним, Крым стал частью РФ после проведенного на полуострове референдума, по итогам которого более 96% крымских избирателей и свыше 95% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Украина по-прежнему считает полуостров своей территорией.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».