Microsoft обогнала Apple по биржевой стоимости

Вашингтон, 25 ноября. Microsoft стала самой дорогой американской компанией, обойдя корпорацию Apple по уровню рыночной капитализации. По данным экспертов, у Microsoft этот показатель составил 753,3 млрд долларов, а у ее «яблочных» конкурентов — 746,8 млрд долларов.

Apple могла бы остаться в лидерах, ведь ее рыночная капитализация в этом году побила рекорд, составил триллион долларов, однако компанию подвели iPhone XS и iPhone XR. Их неудачный старт уронил этот показатель до 746 млрд долларов.Поднять продажи рассчитывают с помощью возвращения на прилавки iPhone X, который перестали продавать из-за выхода iPhone XS. Помимо этого Apple запустила продажи новых iPad Pro и компьютеров. Презентация новинок прошла в октябре.

Однако, как указывают эксперты издания BusinessToday, это не помешало Microsoft обойти Apple на бирже, а со временем, по их мнению, показатели Microsoft будут только расти, пишет Inforeactor.