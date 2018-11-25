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Донбасс: ВСУ выпустили 10 мин по территории ДНР в воскресенье

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Донбасс: ВСУ выпустили 10 мин по территории ДНР в воскресенье

Донецк, 25 ноября. Киевские военные утром в воскресенье обстреляли село Ленинское, расположенное на юге Донецкой народной республики (ДНР), выпустив 10 мин. Об этом заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В настоящее время данные о жертвах и пострадавших уточняются.

Власти Украины в апреле 2014 года начали боевые действия против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Согласно последним данным Организации объединенных наций, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации на юго-востоке Украины обсуждается, в том числе в рамках встреч в Минске контактной группы, однако Киев регулярно нарушает все договоренности и обстреливает территории республик Донбасса.

Ранее сообщалось, что ВСУ за прошедшие сутки три раза обстреляли территорию ЛНР.

Автор: Андрей Крылов
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