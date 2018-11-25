Apple разрабатывает устройство для контроля сна

Купертино, 25 ноября. Американская компания Apple разрабатывает устройство, которые позволит контролировать сон пользователей, а также выдавать информацию о состоянии тела человека во сне.

Устройство будет состоять из датчиков. Они смогут измерять длительность сна человека, а также его движения.

Концепт устройства представлен в двух вариантах. В первом — датчики будут прикрепляться на грудь человека с помощью специального ремня. Во-втором — это будут специальные наклейки, собирающие информацию во сне.

Как заявили в Apple, устройство поможет пользователям улучшить качество сна, выбрать подходящее время для засыпания, а при необходимоcти оно будет сигнализировать, что нужно поменять матрас.