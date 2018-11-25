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Сирия: РФ за сутки зафиксировала 8 нарушений в провинциях Алеппо, Латакия и Хама

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Сирия: РФ за сутки зафиксировала 8 нарушений в провинциях Алеппо, Латакия и Хама

Дамаск, 25 ноября. Российские военные за сутки зафиксировали восемь нарушений режима прекращения огня в Сирийской Арабской Республике, турецкие — два. Об этом говорится в информационном бюллетене Минобороны России.

По данным военного ведомства, за минувшие сутки российские наблюдатели зафиксировали восемь случаев стрельбы в провинциях Алеппо, Латакия и Хама.

«Турецкой частью представительства нарушений зафиксированы два случая стрельбы в провинциях: Идлиб — один, Алеппо — один», — следует из сообщения.

Также уточняется, что в течение дня Центр по примирению враждующих сторон провел две гуманитарные акции в провинциях Дейр-эз-Зор и Хомс.

Автор: Андрей Крылов
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