Названы лучшие российские сериалы за последние 20 лет

Москва, 25 ноября. Российские политики, деятели культуры и режиссеры назвали лучшие российские сериалы за последние 20 лет.

В беседе с журналистами New Inform, кинокритик Антон Долин выделил сериалы «Оттепель», «Школа» и «Звоните ДиКаприо».

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Константин Серов рассказал журналистам, что интересуется сериалами, которые связаны с историей России.

«Я бы назвал сериалы, выпущенные к юбилею Октябрьской революции, «Ленин» и «Троцкий», а также недавнюю премьеру «Борис Годунов», — заявил Серов.

Директор театра «Русская антреприза» Рудольф Фурманов отметил, что зрителю надоели бытовые фильмы, в которых постоянно происходит, что-то плохое, а также сериалы, где героев постоянно убивают.

«Я бы назвал «Оттепель», «Преступление и наказание» Дмитрия Светозарова и «Идиот» режиссера Владимира Бортко», — рассказал Фурманов.

Российский телеведущий и академик киноакадемии «Ника» Сергей Шолохов выделил сериал «Троцкий» с Хабенским в главной роли.

Депутат Госдумы РФ заявил, что большинство российских сериалов — это «легкие» детективы. Политик считает, что за последнее время «сняли один достойный сериал — «Ликвидация».

Эксперты также назвали такие сериалы, как «Бандитский Петербург», «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила», «Агент национальной безопасности» и другие.