Британия опасалась химатаки на миноносец после отравления в Солсбери

Лондон, 25 ноября. Находившийся в Черногории экипаж британского эскадренного миноносца HMS Duncan получил распоряжение экстренно вернуться на борт корабля, когда стало известно об инциденте с отравлением в Солсбери 4 марта. Об этом сообщается в документальной ленте «Военный корабль: жизнь на море» телевизионного канала Cnannel 5.

Некоторые моменты из картины приводит таблоид The Daily Telegraph. По информации издания, в Черногории, которая является союзником Британии после вступления в Североатлантический альянс в минувшем году, на момент покушения на экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля находились 280 членов экипажа миноносца.

Лондон экстренно разослал морякам специальное текстовое сообщение.

«Руководство Черногории осведомлено о группировке, которая будет в этом районе, поэтому весь экипаж должен вернуться на борт к 18.00», — сообщает The Daily Telegraph.

Также указывались опасения властей по поводу того, что моряки могут стать жертвами новой химической атаки, поскольку корабль перед прибытием в Черногорию входил в воды Черного моря и был замечен возле крымского побережья.

Представитель Минобороны Британии заявил, что советы по безопасности развертываемых подразделений основаны на расчетах местных угроз и геополитической обстановки.

Напомним, экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены химическим веществом «Новичок» 4 марта 2018 года в британском Солсбери. Лондон сразу обвинил РФ в причастности к инциденту, не предоставив никаких доказательств на этот счет. Москва категорически опровергает эти обвинения, называя их голословными и бездоказательными.