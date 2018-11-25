Цепляются ко всему, просто смешно: Европарламент обвинил Россию в «краже» крымских ценностей у Украины

Брюссель, 25 ноября. Евродепутаты обвинили Россию в «незаконном вывозе» культурных ценностей из Крыма, которые якобы являются «частью культурного наследия Украины». Более того, в Еврпарламенте полагают, что РФ после Второй мировой войны «похитила» произведения искусства из европейских стран.

В Госсовете Крыма подобные обвинения сочли неправомерными, напомнив также, что культурные ценности полуострова не могут принадлежать Украине, поскольку Крым вышел из состава этой страны после госпереворота в 2014 году.

Указали аналитики и на то, что сейчас культурные объекты активно восстанавливают, в то время как до 2014 года они находились в сильном упадке. Так, весной этого года глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на реставрацию исторических объектов на полуострове будет выделено почти 1,3 млрд рублей. На эти средства будут продолжены работы по реставрации знаменитого замка «Ласточкино гнездо». В 2018–2020 годах в республике отремонтируют также Воронцовский дворец, дачи Стамболи, здание Дворянского собрания в Симферополе, а также мемориальный комплекс «Аджимушкай» в Керчи.

По председателя главы комитета по культуре и вопросам охраны культурного наследия Госсовета Крыма Нины Пермяковой, исторические объекты полуострова являются часть культурного наследия России.

«Крым — это Россия. И на этом точка. Все, что в Крыму, принадлежит Крыму и России. Сейчас ищут, за что зацепиться. Цепляются ко всему, это уже просто смешно», — заявила она в комментарии телеканалу RT.

О том, как до 2014 года во многих крымских музеях протекали крыши во время дождя и сотрудникам приходилось спасать экспонаты напомнил политолог Владимир Джаралла. В частности, он указал на то, что уже после одной из первых поездок президента РФ Владимира Путина в Бахчисарай, были направлены средства на реставрацию Ханского дворца.

«Выделили деньги, которых за всю историю независимой Украины Бахчисарай никогда не видел. Реставрационные работы проводятся в большом масштабе», — сказал Джаралла.

Экперт добавил, что специалисты в этой сфере ведут споры о том, какие методы подходят лучше, но единогласно сходятся во мнении, что памятники не погибают, как это было раньше. Заявления о российских «хищениях» и вовсе, по его мнению смешны, поскольку «фантастическая волна разграбления» древних памятников и «хищническое уничтожение» исторического наследия произошла на полуострове из-за действий украинской элиты.

«Доходило до того, что в некоторых наших музеях, например в художественном, во время дождя приходилось спасать картины, потому что протекала крыша. А денег на ремонт не было. Сейчас эта проблема в прошлом», — подчеркнул он.

Напомним, Крым вышел из состава Украины и присоединился к России в марте 2014 года по итогам всеобщего референдума. Статус национального достояния РФ объектам культурного наследия полуострова присвоили в августе 2014 года. Российским правительством был принят закон, по которому памятники культуры «находятся под охраной государства в интересах настоящего и будущих поколений народов, проживающих в Республике Крым».