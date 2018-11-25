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Американцы побили рекорд по покупкам в интернет-магазинах в «Черную пятницу»

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Американцы побили рекорд по покупкам в интернет-магазинах в «Черную пятницу»

Вашингтон, 25 ноября. Доля интернет-продаж в день акции «Черная пятница» в Соединенных Штатах достигла 6,22 миллиарда долларов, что на 23,6 процентов больше, чем в аналогичный день в минувшем году. Об этом передает телеканал CNBC со ссылкой на информацию Adobe Analytics.

По прогнозам экспертов, продажи в Сети в так называемый «Киберпонедельник» побьют рекорд — 7,8 миллиарда долларов, что практически на 18% больше, чем в 2017 году.

Напомним, «Черной пятницей» в Америке называют день после Дня благодарения, который отмечается в последний четверг ноября. К этой дате в американских магазинах проводятся акции по продаже товаров с огромными скидками.

Автор: Андрей Крылов
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