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Четыре туриста на снегоходах пропали в Хакасии

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Четыре туриста на снегоходах пропали в Хакасии

Абакан, 25 ноября. Спасатели разыскивают четырех пропавших туристов, которые отправились кататься на снегоходах в Орджоникидзевском районе, сообщили в ГУ МЧС по Республике Хакасия.

В поселке Приисковый ведется спасательная операция. Правоохранительные органы сообщили, что 24 ноября пропали четыре человека. По словам местного жителя, который сдавал жилье туристам, двое из них уроженцы Красноярского края.

В операции задействованы восемь сотрудников МЧС, к поискам привлечены волонтеры. Авиация не может подняться в воздух из-за сложных погодных условий.

Автор: Ирина Селезнева
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