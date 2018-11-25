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Известный иллюзионист и актер Рики Джей умер в Калифорнии

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Известный иллюзионист и актер Рики Джей умер в Калифорнии

Лос-Анджелес, 25 ноября. Голливудский актер и иллюзионист Рики Джей, известный по киноленте «Завтра не умрет никогда», умер на 73-м году жизни. Об этом пишет издание Hollywood Reporter.

По имеющимся данным, артист скончался в минувшую субботу в Калифорнии.

В течение долгого времени Джей был иллюзионистом, актером. Кроме того, он выступал в качестве консультанта в лентах «Иллюзионист» и «Престиж».

Автор: Андрей Крылов
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