Глава Тамбовской области поблагодарил дубайского шейха за оплату долга умершей россиянки
Тамбов, 25 ноября. Губернатор Тамбовской области Александр Никитин поблагодарил главу Дубая шейха Мухаммеда бен Рашида аль Мактума за погашение долга тяжело больной россиянки.
Стоимость операции и последующая реабилитация женщины в местной клинике составила 15 млн рублей. Однако хирургическое вмешательство и последующее лечение не смогли спасти ее жизнь, она скончалась. Еще два миллиона рублей семья должна была заплатить за транспортировку тела на родину. Однако шейх аль Мактум, узнав о проблеме, лично оплатил счет перед клиникой и доставку тела женщины домой.
Как отмечает РИА Новости, Никитин принес шейху слова благодарности, подчеркнув, что его великодушие будет обязательно вознаграждено.
«Пусть ваша доброта и щедрость будут многократно вознаграждены. Мы верим, что всякий совершающий дела милосердия непременно получает доброе воздаяние в своей жизни», — подчеркнул губернатор Тамбовской области.