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Штормовой ветер и снег нарушили электроснабжение на юге Кемеровской области

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Штормовой ветер и снег нарушили электроснабжение на юге Кемеровской области

Кемерово, 25 ноября. Кемеровские энергетики ликвидируют последствия непогоды в области, с ночи ведутся аварийные работы на ЛЭП в Новокузнецком, Прокопьевском, Беловском районах.

В ночь на 25 ноября в Кузбассе объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра, его порывы достигали 30 метров в секунду. Из-за мокрого снега, налипающего на провода, произошли сбои в сети.

Как сообщили в «МРСК Сибири», сотрудникам удалось избежать длительных отключений с помощью системы противоаварийной автоматики. Метель и ветер осложняют поиски и ликвидацию нарушений, однако ремонтные бригады продолжают выполнять свою работы.

Как отмечает «Газета Кемерова», задействованы 42 бригады, 43 единицы спецтехники.

Автор: Ирина Селезнева
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