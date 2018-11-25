Toyota Corolla возглавила топ-100 самых популярных автомобилей в мире

Москва, 25 ноября. Составлен топ-100 самых популярных автомобилей мира в 2018 году. Рейтинг возглавила Toyota Corolla. По данным автоэкспертов, японская инормарка демонстрирует уверенный рост продаж (2-3%). Второе место занял Ford F-Series, а третья позиция досталась Volkswagen Golf.

По данным за первые семь месяцев текущего года в мире было приобретено 816 тыс. 748 экземпляров, что на 3,4% выше показателей за аналогичный период минувшего года.

Продажи американца Ford F-Series также показали положительную динамику, рост составил 7,3%. Всего таких моделей в мире купили 722 тыс. 566

Volkswagen Golf показал результат в 572 тыс. 772 реализованных автолюбителей. Отмечается, что эта машина пользуется особой популярностью в Европе.

Четвертое и пятое место также досталось японским машинам. На четвертой позиции оказалась Honda Civic, а на пятом - Toyota RAV4.