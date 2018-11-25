Минтруд рассказал о бесплатном допобразовании для россиянок во время декрета

Москва, 25 ноября. Порядка 250 тыс. россиянок, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком, смогут в течение пяти лет бесплатно освоить новую профессию или пройти повышение квалификации при обращении в центры занятости. Об этом сообщили накануне Дня матери в пресс-службе министерства труда и социальной защиты РФ.

В ведомстве отметили, что в последние годы на территории России вводятся новые меры государственной поддержки семей с детьми. Например, в рамках национального проекта «Демография» в регионах будет организовано профессиональное обучение и дополнительное образование для женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком.

По имеющимся данным, такую программу планируют реализовать за пять лет, начиная с 2020 года, передает ТАСС.

«Каждый год на переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет планируется направлять порядка до 49 тыс. человек», — уточнили в ведомстве.

День матери основан в 1998 году указом президента России Бориса Ельцина и отмечается в последнее воскресенье ноября.