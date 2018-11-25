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Зоозащитники пригрозили британцам тюрьмой из-за котов-вегетарианцев

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Зоозащитники пригрозили британцам тюрьмой из-за котов-вегетарианцев

Лондон, 25 ноября. Британские защитники за права животных пригрозили гражданам страны уголовным преследованием из-за роста числа котов, придерживающихся вегетарианской «диеты». Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Королевского общества по защите животных от жестокости.

Британским зоозащитникам не нравится, что в магазинах появилось огромное количество вегетарианского корма, который вместо животного белка содержит соевый протеин, пшеницу и синтетически генерированные витамины, передает телеканал «360».

Активисты напоминают, что собаки могут быть вегетарианцами, в отличие от кошек, которым необходимо мясо для поддержания здоровья. По их мнению, если котов перевести на вегетарианское питание, они будут быстро заболевать из-за потери веса.

Автор: Андрей Крылов
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