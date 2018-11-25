«Не в СочАх, а в Сочи!»: жители города запустили в небо необычный шар для туристов

Сочи, 25 ноября. Жители Сочи в день города провели акцию, решив напомнить туристам о правильном названии курорта. На площади перед зданием мэрии они запустили огромный воздушный шар с надписью «Не в СочАх, а в Сочи!».

По словам горожан, очень многие туристы и гости Сочи произносят название города неправильно и говорят «В Сочах», а это неправильно. Именно поэтому в праздник они решили напомнить всем о правильном названии Сочи, а для того чтобы информация наверняка запомнилась, был выбран такой зрелищный формат.

Как отмечает ФБА «Экономика сегодня», помимо акции с воздушным шаром в Сочи, провели и другие мероприятия. Так, на этнофестивале возле морского порта все желающие могли попробовать блюда разных народов мира, проживающих в городе, была организована ярмарка мастеров, а также концерт музыкальных и танцевальных коллективов города.