Менеджер Бивола рассказал, когда планируется следующий бой чемпиона мира по версии WBA

Москва, 25 ноября. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе Дмитрий Бивол намерен провести следующий поединок в марте будущего года. Об этом рассказал журналистам представитель спортсмена Вадим Корнилов.

В ночь на воскресенье Бивол единогласным решением судей победил представителя Канады Жана Паскаля, защитив титул WBA.

По словам менеджера, следующим соперником боксера может стать швед Баду Джек.

«Одним из претендентов на титул WBA также является Баду Джек, так что он один из возможных оппонентов», — заявил менеджер.

Напомним, в активе россиянина 15 побед (11 нокаутом), ни единого проигрыша.