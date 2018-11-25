Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Спорт

Менеджер Бивола рассказал, когда планируется следующий бой чемпиона мира по версии WBA

32
0 Оставить комментарий

Менеджер Бивола рассказал, когда планируется следующий бой чемпиона мира по версии WBA

Москва, 25 ноября. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе Дмитрий Бивол намерен провести следующий поединок в марте будущего года. Об этом рассказал журналистам представитель спортсмена Вадим Корнилов.

В ночь на воскресенье Бивол единогласным решением судей победил представителя Канады Жана Паскаля, защитив титул WBA.

По словам менеджера, следующим соперником боксера может стать швед Баду Джек.

«Одним из претендентов на титул WBA также является Баду Джек, так что он один из возможных оппонентов», — заявил менеджер.

Напомним, в активе россиянина 15 побед (11 нокаутом), ни единого проигрыша.

Автор: Андрей Крылов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.