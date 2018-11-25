Российские полицейские сняли клип на неофициальный гимн «Незримый бой»

Москва, 25 ноября. Сотрудники правоохранительных органов записали видеоклип с песней в честь дня рождения отечественного композитора Марка Минкова. Они исполнили неофициальный гимн органов внутренних дел — композицию «Незримый бой» из телевизионного сериала «Следствие ведут ЗнаТоКи». Об этом сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По словам представителя ведомства, в акции участвовали полицейские со всех регионов Российской Федерации.

«Участковые уполномоченные полиции, кинологи, государственные автоинспекторы, представители других служб играли сольно, некоторые собрали целый оркестр», — рассказала Волк, уточнив, что после все выступления склеили в один видеоролик.

Народный артист России Марк Минков скончался 29 мая 2012 года в возрасте 67 лет. Композиция «Незримый бой» была написана в 1970 году специально для сериала о работе сотрудников милиции «Следствие ведут ЗнаТоКи».