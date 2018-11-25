Донбасс: ВСУ за сутки три раза обстреляли территорию ЛНР

Луганск, 25 ноября. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки три раза открывали огонь по населенным пунктам Луганской народной республики. Об этом в воскресенье заявили в пресс-службе народной милиции ЛНР.

Согласно данным военного ведомства республики, киевские военные пускали в ход минометы, гранатометы и вооружение БМП.

Также уточняется, что под обстрелами оказались районы населенных пунктов Желобок, Калиновка, Золотое-5. В общей сложности по территории республики было выпущено порядка 40 снарядов.

Украинские власти в апреле 2014 года начали военные действия против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после государственного переворота на Украине в феврале того же года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали свыше 10 тысяч человек. Конфликт на юго-востоке Украины также пытаются решить в ходе встреч в Белоруссии, но Киев систематически нарушает минские договоренности и обстреливает территории республик Донбасса.