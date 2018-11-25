Ученые сообщили о входе Солнца в новый цикл активности

Москва, 25 ноября. Солнце впервые за более чем 10 лет входит в новый цикл своей активности, о чем свидетельствуют магнитные поля с другой направленностью. Об этом сообщили научные сотрудники из рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Эксперты уверены, что Солнце на данный момент преодолело минимум своей активности. В настоящее время ведущие специалисты ожидают появления новых солнечных пятен, что станет еще одним признаком нового цикла.

По мнению исследователей, суммарное поведение Солнца говорит о том, что уже в ближайшее время будет запущен новый цикл. По предварительным данным, через шесть месяцев или год появятся новые магнитные потоки.