Ученые сообщили о входе Солнца в новый цикл активности
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Москва, 25 ноября. Солнце впервые за более чем 10 лет входит в новый цикл своей активности, о чем свидетельствуют магнитные поля с другой направленностью. Об этом сообщили научные сотрудники из рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.
Эксперты уверены, что Солнце на данный момент преодолело минимум своей активности. В настоящее время ведущие специалисты ожидают появления новых солнечных пятен, что станет еще одним признаком нового цикла.
По мнению исследователей, суммарное поведение Солнца говорит о том, что уже в ближайшее время будет запущен новый цикл. По предварительным данным, через шесть месяцев или год появятся новые магнитные потоки.