Чижов объяснил, почему Мэй предстоит «невеселое Рождество»

Брюссель, 25 ноября. Радоваться согласованию проекта соглашения о выходе Британии из Европейского союза (Brexit) сторонам слишком рано, поскольку документ еще должен быть ратифицирован двумя парламентами — европейским и британским — поэтому рождественские праздники у премьер-министра Терезы Мэй, скорее всего, будут невеселыми. Таким мнением поделился постпред России при ЕС Владимир Чижов.

В это воскресенье в Брюсселе состоится внеочередное заседание Европейского совета, на котором лидеры стран Европы должны вынести согласованное решение по проекту соглашения об упорядоченном выходе Соединенного Королевства из ЕС​​​. Документ был утвержден на прошлой неделе переговорными командами.

Чижов напомнил, что ценой нескольких отставок главе правительства Британии удалось добиться согласия правительства на вариант, предложенный Брюсселем, согласно которому Северная Ирландия временно останется в его Таможенном союзе и едином рынке, передает РИА Новости.

Он отметил, что «теперь лидеры ЕС могут утвердить соглашение о выходе», что, вероятно, и случится на специально созываемом для этого заседании Евросовета.

«Голосование предстоит в декабре, и, боюсь, с немалой долей вероятности можно предположить, что Рождество в этом году у Терезы Мэй будет невеселое», — подытожил Чижов.

Внеочередной саммит 27 стран-участниц ЕС соберется 25 ноября для одобрения соглашений по Brexit, заявил в своем пригласительном письме на эту встречу глава Европейского совета Дональд Туск. Встреча начнется в 09.30 (11.30 по московскому времени) с обмена мнениями с председателем Европарламента Антонио Таяни.