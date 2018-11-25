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Гастарбайтер задушил и изнасиловал дочь собутыльников в заброшенном доме на Украине

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Гастарбайтер задушил и изнасиловал дочь собутыльников в заброшенном доме на Украине

Сумы, 25 ноября. Сотрудники украинской полиции задержали мужчину, который подозревается в жестоком убийстве и изнасиловании 9-летней девочки.

По имеющимся данным, гастарбайтер из Молдавии проживал вместе с семьей в населенном пункте Козачее. После застолья с алкоголем злоумышленник поймал дочь собутыльников, которая направлялась в туалетную комнату.

Согласно данным украинских СМИ, педофил сначала задушил девочку, а затем изнасиловал. Для этого мигрант направился в заброшенный дом, где и оставил труп девочки.

Когда сотрудники украинской полиции поймали подозреваемого, на его одежде оставались следы крови, которая, по предварительной версии, принадлежит ребенку.

Автор: Алексей Громов
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