«Спасибо Владимиру»: знаменитый украинский танцор сделал татуировку с Путиным
Киев, 25 ноября. Украинский танцор балета Сергей Полунин набил на груди татуировку с изображением президента Российской Федерации Владимира Путина. Он сфотографировал рисунок и выложил фотографию в своем Instagram.
«Спасибо Владимиру и всем людям, кто выбрал добро, — написал Полунин. — Мое вам уважение. Нелегко быть сильным и двигаться к свету».
Thank you to Vladimir and everyone who is standing for good. My respect to you. It’s not easy to Be strong and to choose light. Love is Light and it’s the most powerful. Спасибо Владимиру и всем людям кто выбрал добро. Моё вам уважение. Не легко быть сильным и двигаться к свету. Любовь это свет и оно самое великое
Многие поклонники таланта Полунина с удивлением восприняли его решение набить на груди изображение главы российского государства. Некоторые похвалили артиста за то, что он не боится чужих мнений и делает так, как считает нужным.
«Вот что значит свобода! Что захотел, то и сделал!», «Прекрасный выбор», «И я за любовь! Любовь это главное!!» — пишут пользователи Instagram.
Ожидаемо, что не все подписчики танцора поддержали его решение по поводу новой татуировки. В основном недовольство под опубликованным фото высказали украинцы, поддерживающие политику официального Киева.
Ранее уже появлялись слухи о том, что танцор набил тату с изображением российского лидера, однако какого-либо подтверждения этой информации до настоящего времени не было.
20 ноября Полунин в своей день рождения признался в любви к президенту России. Знаменитый на весь мир танцор также пообещал защищать Путина от голословных обвинений. 6 сентября Полунин опубликовал видео, в котором исполнил балетный номер у стен Кремля в Москве.
Напомним, в августе этого года Полунин выступил в Севастополе на открытии музыкального фестиваля «Опера в Херсонесе», где присутствовали высокопоставленные лица РФ, в том числе и Владимир Путин.
Украинский танцор известен во всем мире. Он выступал в составе Королевского балета в Лондоне и Баварского государственного балета в Мюнхене.