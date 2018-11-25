«Спасибо Владимиру»: знаменитый украинский танцор сделал татуировку с Путиным

Киев, 25 ноября. Украинский танцор балета Сергей Полунин набил на груди татуировку с изображением президента Российской Федерации Владимира Путина. Он сфотографировал рисунок и выложил фотографию в своем Instagram.

«Спасибо Владимиру и всем людям, кто выбрал добро, — написал Полунин. — Мое вам уважение. Нелегко быть сильным и двигаться к свету».

Многие поклонники таланта Полунина с удивлением восприняли его решение набить на груди изображение главы российского государства. Некоторые похвалили артиста за то, что он не боится чужих мнений и делает так, как считает нужным.

«Вот что значит свобода! Что захотел, то и сделал!», «Прекрасный выбор», «И я за любовь! Любовь это главное!!» — пишут пользователи Instagram.

Ожидаемо, что не все подписчики танцора поддержали его решение по поводу новой татуировки. В основном недовольство под опубликованным фото высказали украинцы, поддерживающие политику официального Киева.

Ранее уже появлялись слухи о том, что танцор набил тату с изображением российского лидера, однако какого-либо подтверждения этой информации до настоящего времени не было.

20 ноября Полунин в своей день рождения признался в любви к президенту России. Знаменитый на весь мир танцор также пообещал защищать Путина от голословных обвинений. 6 сентября Полунин опубликовал видео, в котором исполнил балетный номер у стен Кремля в Москве.

Напомним, в августе этого года Полунин выступил в Севастополе на открытии музыкального фестиваля «Опера в Херсонесе», где присутствовали высокопоставленные лица РФ, в том числе и Владимир Путин.

Украинский танцор известен во всем мире. Он выступал в составе Королевского балета в Лондоне и Баварского государственного балета в Мюнхене.