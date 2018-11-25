Боевики провели атаку с применением хлора в Алеппо | 25 ноября | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Боевики провели атаку с применением хлора в Алеппо Мирные жителей пострадали в результате атаки незаконных вооруженных формирований с применением хлора в районе аль-Халидия провинции Алеппо Сирийской Арабской Республики. Пострадавшие люди доставлены в местные больницы с сильным удушьем, по данным сирийских СМИ их уже насчитывается около ста человек, среди них есть дети. В Минобороны РФ официально сообщили пока о 46 пострадавших. Российские химики прибыли на место, они ведут мониторинг обстановки в районе применения отравляющих веществ, ведь, как показала атака, террористы ими располагают. Специалисты из России также работают с пострадавшими, доставленными в лечебные учреждения. Армия САР уже нанесла ответный удар по позициям боевиков, те понесли значительные потери.

Путин предложил отменить уголовное наказание за преступления небольшой тяжести Президент России Владимир Путин предложил отменить уголовное наказание по ряду правонарушений небольшой тяжести. При условии компенсации ущерба, конечно. Соответствующий законопроект внесен в Государственную думу. Изменения могут коснуться преступлений небольшой тяжести, в том числе связанных с мошенничеством, плагиатом, преднамеренным неисполнением договорных обязательств. Согласно документу, виновные в невыплате зарплат, пенсий или стипендий могут быть освобождены от уголовной ответственности при условии, что правонарушение совершено впервые, а задолженность выплачена.

Жители Горловки остались без электричества после обстрелов ВСУ ВСУ продолжает обстреливать мирные города Донбасса. Часть Горловки осталась без электроснабжения в результате артиллерийского обстрела со стороны Украины. Об этом заявил и.о. главы Горловки Иван Приходько. Без электричества остались несколько котельных. В ДНР сообщают, что обстрел Горловки продолжается. «В результате обстрела обесточены две линии, без электроснабжения поселки Никитовка, Ртутный, жилмассив Солнечный, Калиновка», — сообщил Приходько.