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8:16 25 Ноября 2018

Боевики провели атаку с применением хлора в Алеппо | 25 ноября | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

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Боевики провели атаку с применением хлора в Алеппо

Боевики провели атаку с применением хлора в Алеппо | 25 ноября | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Мирные жителей пострадали в результате атаки незаконных вооруженных формирований с применением хлора в районе аль-Халидия провинции Алеппо Сирийской Арабской Республики. Пострадавшие люди доставлены в местные больницы с сильным удушьем, по данным сирийских СМИ их уже насчитывается около ста человек, среди них есть дети. В Минобороны РФ официально сообщили пока о 46 пострадавших. Российские химики прибыли на место, они ведут мониторинг обстановки в районе применения отравляющих веществ, ведь, как показала атака, террористы ими располагают. Специалисты из России также работают с пострадавшими, доставленными в лечебные учреждения. Армия САР уже нанесла ответный удар по позициям боевиков, те понесли значительные потери.

Путин предложил отменить уголовное наказание за преступления небольшой тяжести

Боевики провели атаку с применением хлора в Алеппо | 25 ноября | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Президент России Владимир Путин предложил отменить уголовное наказание по ряду правонарушений небольшой тяжести. При условии компенсации ущерба, конечно. Соответствующий законопроект внесен в Государственную думу. Изменения могут коснуться преступлений небольшой тяжести, в том числе связанных с мошенничеством, плагиатом, преднамеренным неисполнением договорных обязательств. Согласно документу, виновные в невыплате зарплат, пенсий или стипендий могут быть освобождены от уголовной ответственности при условии, что правонарушение совершено впервые, а задолженность выплачена.

Жители Горловки остались без электричества после обстрелов ВСУ

Боевики провели атаку с применением хлора в Алеппо | 25 ноября | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

ВСУ продолжает обстреливать мирные города Донбасса. Часть Горловки осталась без электроснабжения в результате артиллерийского обстрела со стороны Украины. Об этом заявил и.о. главы Горловки Иван Приходько. Без электричества остались несколько котельных. В ДНР сообщают, что обстрел Горловки продолжается.
«В результате обстрела обесточены две линии, без электроснабжения поселки Никитовка, Ртутный, жилмассив Солнечный, Калиновка», — сообщил Приходько.

Российские туристы третьи сутки не могут улететь из Китая

Боевики провели атаку с применением хлора в Алеппо | 25 ноября | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

На юге Китая на курортном острове Хайнань 280 туристов из России уже третий день ожидают вылета в Хабаровск. Рейс, который должен был отправиться из аэропорта Хайкоу в пятницу, отложили «по техническим причинам». Как выяснилось впоследствии, сломалась одна из деталей самолета, и теперь россияне дожидаются, когда ее доставят в Китай. Представитель авиакомпании возложил ответственность на европейского поставщика, который задержал доставку запчастей. По данным авиаперевозчика, все пассажиры временно размещены в гостинице. Предполагается, что домой они смогут отправиться уже этим вечером.