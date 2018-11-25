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Экономика

Стоимость биткоина рухнула ниже 4 тысяч долларов

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Стоимость биткоина рухнула ниже 4 тысяч долларов

Москва, 25 ноября. Популярная ранее криптовалюта биткоин рухнула в цене до четырех тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Согласно информации CoinMarketCap, к 06.55 по московскому времени биткоин дешевел на 15,24% — до 3,706 тыс. долларов.

Ранее стало известно, что стоимость биткоина впервые с октября минувшего года упала ниже отметки в 4 тыс. долларов.

Напомним, прошлой зимой биткоин побил психологическую отметку в 19 тыс. долларов. Но, как предрекали специалисты, в апреле востребованная криптовалюта стала падать в цене и терять позиции самого безопасного актива, уступив место золоту.

Автор: Андрей Крылов
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