Стоимость биткоина рухнула ниже 4 тысяч долларов

Москва, 25 ноября. Популярная ранее криптовалюта биткоин рухнула в цене до четырех тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Согласно информации CoinMarketCap, к 06.55 по московскому времени биткоин дешевел на 15,24% — до 3,706 тыс. долларов.

Ранее стало известно, что стоимость биткоина впервые с октября минувшего года упала ниже отметки в 4 тыс. долларов.

Напомним, прошлой зимой биткоин побил психологическую отметку в 19 тыс. долларов. Но, как предрекали специалисты, в апреле востребованная криптовалюта стала падать в цене и терять позиции самого безопасного актива, уступив место золоту.