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Россиянка получила 18 лет тюрьмы во Вьетнаме

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Россиянка получила 18 лет тюрьмы во Вьетнаме

Ханой, 25 ноября. Во Вьетнаме осудили россиянку Галину Николаенко, задержанную в январе этого года с 700 граммами наркотических таблеток. По информации издания Thanh Nien, ее приговорили к 18 годам тюрьмы за распространение наркотиков.

После задержания в Хошимине 26-летняя россиянка призналась, что полученную посылку с таблетками она должна была оставить в мусорной корзине в центре города. Все это девушка делала по просьбе молодого человека, с которым она познакомилась во время предыдущей поездки во Вьетнам. 

Во время суда она обратилась к суду с просьбой учесть факт того, что она не знала о содержимом посылки и была обманута. Свою вину девушка признала.

Напомним, в мае этого года суд во Вьетнаме приговорил к пожизненному заключению россиянку Марию Дапирку за ввоз в страну кокаина.

Автор: Тимур Румянцев
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