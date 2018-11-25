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Экономика

Россельхознадзор ограничил ввоз мяса с четырех предприятий Белоруссии

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Россельхознадзор ограничил ввоз мяса с четырех предприятий Белоруссии

Москва, 25 ноября. Россельхознадзор с 24 ноября временно приостановил поставки мясной продукции с четырех белорусских заводов. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

По имеющимся данным, запретные меры относятся к ИООО «Беловежские деликатесы», ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика», ОАО «Птицефабрика «Дружба», а также ОАО «Слуцкий мясокомбинат». На указанных предприятиях систематически фиксировались нарушения ветеринарно-санитарных норм.

Помимо этого, ведомство ввело усиленный контроль в отношении товаров еще семи белорусских брендов. В общей сложности на сегодняшний день под ограничения попали более 60 белорусских предприятий.

Минувшим летом Россельхознадзор запрещал поставки отдельных видов молока и молочной продукции из Белоруссии в упаковке объемом свыше 2,5 литра из-за того, что из республики продолжала поступать «небезопасная продукция».

Автор: Андрей Крылов
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