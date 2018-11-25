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Названа сумма первого транша МВФ, который пообещали Украине

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Названа сумма первого транша МВФ, который пообещали Украине

Киев, 25 ноября. Первый транш для украинских властей по новой программе Международного валютного фонда (МВФ) составит 1,5 миллиарда долларов. Об этом пишет газета «Украинские новости» со ссылкой на источник, знакомый с итогами прошедших переговоров.

Как отметил источник, второй и третий переводы будут равными — по 1,2 миллиарда долларов. Собеседник также указал, что суммарный объем привлеченных киевским руководством средств до конца будущего года может превысить 2,5 миллиарда долларов.

Напомним, глава украинского правительства Владимир Гройсман 19 октября текущего года заявил, что Киев и Международный валютный фонд договорились о новой программе, которая начнет функционировать в следующем году. Речь идет о проекте stand-by — в результате неспособности выполнить требования существующей программы Киев обязан договариваться с фондом о кредите на короткий срок. По данным МВФ, сумма будет равна 3,9 млрд долларов сроком на один год и два месяца.

В рамках четырехлетней финансовой помощи предусматривалось выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. Первый транш на пять миллиардов киевские власти получили весной 2015 года, второй — на 1,7 миллиарда — летом того же года, а третий и четвертый транши были выделены в 2016 и 2017 годах.

Автор: Андрей Крылов
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