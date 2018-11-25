Трамп назвал «затратной и опасной» ситуацию с нелегальным въездом мексиканцев

Вашингтон, 25 ноября. Глава Белого дома Дональд Трамп пригрозил при необходимости закрыть границу с Мексикой для борьбы с нелегальными беженцами. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

При этом американский лидер указал, что Вашингтон больше не хочет мириться с сложившейся ситуацией.

«После десятилетий нарушений иммиграционных законов США больше не смогут мириться с этой затратной и опасной ситуацией!» — пригрозил глава государства.

Трамп напомнил, что на территорию страны пустят лишь тех, кто имеет право на получение статуса беженца.

«Мигрантов на южной границе не пустят в США, пока требования каждого из них не удовлетворит суд. Мы допустим только тех, кто въезжает в нашу страну законно», — предупредил он, добавив, что все нелегально перебравшиеся в США отправятся обратно в Мексику.

Ранее издание Washington Post сообщило, что Мехико согласилось на предложение администрации хозяина Белого дома. Согласно так называемой инициативе «Остаться в Мексике», желающие попасть в США через южную границу мексиканцы будут ожидать на территории своей страны решения о предоставлении им убежища.