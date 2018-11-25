В Киеве отреагировали на спор Соловьева и Коца по поводу принадлежности Крыма

Москва, 25 ноября. Между журналистами Владимиром Соловьевым и Александром Коцем возник спор по поводу принадлежности Крыма, на который сразу же отреагировали в Киеве. С их мнениями не согласились украинские СМИ, назвав заявления Соловьева и Коца «циничными».

По мнению военного журналиста «Комсомольской правды», Крым и Донбасс вовремя вышли из-под контроля Киева. Он напомнил, что после событий Майдана на простых украинцев с каждым годом возрастает давление со стороны националистических сил. Как отметил Коц, Россия помогла Донбассу «избавиться от засилья украинских националистов». При этом он не очень литературно выразился, сказав, что РФ «оттяпала» себе Крым.

Соловьев категорически не согласился с его словами, отметив, что «Крым себе оттяпали крымчане».

Его оппонент частично согласился с данным заявлением, однако отметил, что присоединения Крыма к РФ не произошло бы без помощи Москвы. Это, по словам Коца, было одним из самых ярких событий, в которых ему пришлось участвовать.

Коц считает, что националистическое меньшинство, стоящее у власти на Украине, заставляют молчать всех, кто имеет нормальную жизненную позицию.

Мнение Коца раскритиковали в Киеве. Так, украинские СМИ, в том числе проправительственное украинское издание «Обозреватель», назвали журналиста «циничным» из-за его радости от того, что «РФ помогла крымчанам спастись от национализма», передает издание «Политэксперт».

Напомним, в марте 2014 года абсолютное большинство крымчан высказалось за выход Крыма из состава Украины, в которой произошел госпереворот. По итогам референдума полуостров вернулся в состав России. Новая власть на Украине отказалась признавать потерю региона. До сих пор Киев именует Крым «временно оккупированной территорией».

Участие России в конфликте в Донбассе ограничивается только тем, что она выступает в качестве посредника в урегулировании кризиса. Москва регулярно призывает власти Украины и республики Донбасса к прямому диалогу.

