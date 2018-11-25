Российский боксер Лебедев проведет бой с украинцем Усиком

Монако, 25 ноября. Российский боксер Денис Лебедев продолжит профессиональную карьеру и будет готовиться к поединку с украинцем Александром Усиком.

Поединок Лебедева и Усика должен состояться не позднее 10 марта 2019 года. Об этом стало известно после победы Дениса Лебедева над американцем Майком Уилсоном в Монако.

«Усик останется в первом тяжелом весе и оставит титул WBA. WBA выпустил резолюцию о том, что Усик и Лебедев обязаны провести бой до 10 марта», — сообщил менеджер Лебедева Вадим Корнилов.

Ранее российский боксер рассказал, что будет рад встретиться на ринге с украинцем Усиком.

«Думаю, сейчас много крузеров, которые хотят подраться с Усиком. Признаю, он лучший и самый сильный, но, согласно резолюции, у меня есть право с ним сразиться. Если наши стороны договорятся, а я знаю, что все идет в этом направлении, то буду рад с ним подраться», — заявил Лебедев.

Как сообщает «Газета.ру», команда Александра Усика пока не определилась с планами спортсмена на ближайший поединок