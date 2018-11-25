Американские СМИ объяснили, почему во всем мире «из кожи вон лезут» ради С-400

Нью-Йорк, 25 ноября. Один из ведущих мировых новостных порталов Business Insider пишет о том, что для заполучения российских зенитно-ракетных комплексов С-400 одни из самых могущественных режимов мира «из кожи вон лезут». По мнению автора статьи, эти ЗРК технически «намного превосходят» системы противовоздушной обороны США, а поэтому и столь желаемы для многих государств.

Журналист авторитетного американского СМИ напомнил, что Россия за последние несколько лет заключила многочисленные контракты на поставку С-400. Сейчас этими российскими ЗРК вооружены Китай, Белоруссия, Алжир.

Чтобы заполучить данные российские системы противовоздушной обороны, «одни из самых могущественных режимов мира из кожи вон лезут», отмечает автор. Он указал на то, что поставки С-400 в ближайшие годы запланированы в Турцию, Саудовскую Аравию, Индию.

При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже высказывал свой интерес к покупке находящихся на стадии разработки С-500. Таким образом, Россия «инвестировала туда, куда надо», уверен журналист Business Insider.

По мнению автора статьи, РФ активно инвестирует в противовоздушную оборону, разработку ракетно-зенитных комплексов, чтобы превзойти в этой области американцев.

Со ссылкой на заявление директора Центра анализа стратегий и технологий Руслана Пухова журналист Business Insider отметил, что «эксперты во всем мире знают, насколько высокоразвиты российские системы противовоздушной обороны», передает RT.

Напомним, ранее авторитетное немецкое издание Die Welt назвало российские С-400 козырем против США.