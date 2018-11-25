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Сирия: беженцев обучат работать в текстильной промышленности

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Сирия: беженцев обучат работать в текстильной промышленности

Дамаск, 25 ноября. Одна из сирийских текстильных компаний запустила программу по обучению беженцев.

Сирийская компания «400», занимающаяся пошивом элитных костюмов и имеющая развитую сеть магазинов по всей Сирийской Арабской Республики, объявила о старте программы по профессиональному обучению беженцев, желающих работать в текстильной промышленности — об этом сообщает РИА Новости.

«Мы организовали помощь беженцам из  районов Сирии, которые находятся под контролем боевиков. Это четырехмесячные курсы, позволяющие получить навыки работы в текстильной промышленности», — сообщил директор «400» Аднан аль-Ажбауи.

Как отметил аль-Ажбауи, до войны численность сотрудников предприятия достигала 500 человек. В дальнейшем спрос на гражданскую одежду снизился и более половины работников были сокращены. Сейчас, с ростом спроса, «400» открывает новые вакансии.

Директор отметил, что в планах компании — выйти на международный уровень. Сейчас предприятие экспортирует продукцию в Ирак и Ливан и ведет переговоры с российскими партнерами.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что цементный завод в Тартусе перешел на круглосуточный режим работы из-за повышенного спроса на продукцию.

Автор: Виталий Рыжков
© 2018 Федеральное агентство новостей
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