Мэй назвала позицию Лондона по Гибралтару неизменной

Лондон, 25 ноября. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отвергла обвинения в том, что пошла на уступки Испании в вопросе по Гибралтару.

Позиция Великобритании по суверенитету над Гибралтаром не менялась и останется неизменной — об этом премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила в интервью телеканалу Sky News.

«Мы всегда будем вести переговоры от лица всех территорий Соединенного Королевства, включая Гибралтар, и в наших будущих отношениях с ЕС мы продолжим отстаивать их интересы. Позиция Великобритании по вопросу о суверенитете над Гибралтаром не менялась и не поменяется. Я горжусь тем, что Гибралтар британский, и всегда буду поддерживать Гибралтар», — сообщала Мэй.

Как подчеркнула глава британского правительства, переговоры между Лондоном и Мадридом по Гибралтару велись в «конструктивной» манере. Мэй отвергла обвинения критиков в том, что в данном вопросе Великобритания была вынуждена пойти на значительные уступки, чтобы получить голос Испании за соглашение по Brexit.

Между тем, в Мадриде назвали итоги переговоров дипломатическим успехом. Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что обладает «абсолютными гарантиями, чтобы урегулировать конфликт, который длится более 300 лет», и далее будет вести с Лондоном прямые переговоры.

Напомним, ранее Испания наложила вето на сделку Лондона и Брюсселя из-за отсутствия гарантий для Мадрида в вопросе Гибралтара. В ходе телефонного разговора премьеров Испании и Британии Тереза Мэй отказалась менять договор. В итоге стороны договорились пойти на уступки Испании и изменили пункты документа. Мадрид сохранил право участвовать в переговорах по поводу Гибралтара с Лондоном.

Как сообщает «Газета.ру», премьер-министр Гибралтара Фабиан Пикардо заявил, что Великобритания сохранит суверенитет над полуостровом.