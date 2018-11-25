Сирия: 73 жителям Алеппо оказана медпомощь после обстрела

Дамаск, 25 ноября. Врач приемного отделения больницы в Алеппо Шерван Шехо сообщил, что 73 мирным жителям, включая четырех детей, была оказана медицинская помощь после обстрела сирийского города боевиками.

По его словам, у всех госпитализированных имеются симптомы так называемой газовой аллергии — у них слезятся глаза, а также затруднено дыхание.

По предварительной информации, в ходе обстрела жилых кварталов города боевики, находящиеся в Идлибской зоне деэскалации, применили боеприпасы, начиненные хлором. Снаряды разорвались в районе улицы аль-Нил в квартале Эль-Халидия.

Напомним, ранее сообщалось, что правительственная армия Сирии атаковала позиции боевиков в ответ на обстрел жилых кварталов Алеппо.