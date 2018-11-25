Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новости Сирии

Сирия: 73 жителям Алеппо оказана медпомощь после обстрела

84
0 Оставить комментарий

Сирия: 73 жителям Алеппо оказана медпомощь после обстрела

Дамаск, 25 ноября. Врач приемного отделения больницы в Алеппо Шерван Шехо сообщил, что 73 мирным жителям, включая четырех детей, была оказана медицинская помощь после обстрела сирийского города боевиками.

По его словам, у всех госпитализированных имеются симптомы так называемой газовой аллергии — у них слезятся глаза, а также затруднено дыхание.

По предварительной информации, в ходе обстрела жилых кварталов города боевики, находящиеся в Идлибской зоне деэскалации, применили боеприпасы, начиненные хлором. Снаряды разорвались в районе улицы аль-Нил в квартале Эль-Халидия.

Напомним, ранее сообщалось, что правительственная армия Сирии атаковала позиции боевиков в ответ на обстрел жилых кварталов Алеппо.

Автор: Тимур Румянцев
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.