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ФСИН сообщила о решении проблемы с местами для осужденных экс-силовиков

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ФСИН сообщила о решении проблемы с местами для осужденных экс-силовиков

Москва, 25 ноября. Дефицит мест для бывших сотрудников правоохранительных органов в исправительных учреждениях ФСИН ликвидирован.

В колониях строгого режима созданы дополнительные места для осужденных экс-сотрудников правоохранительных органов — об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу ведомства.

Как сообщили в Федеральной службе исполнения наказаний, с этой целью были предприняты соответствующие меры.

«В связи с увеличением количества осужденных данной категории ФСИН были приняты меры по созданию дополнительных мест для размещения осужденных — бывших работников судов и правоохранительных органов в колониях строгого режима. В настоящее время при численности в исправительных колониях строгого режима 7383 осужденных в указанных учреждениях имеется 9509 мест для их размещения», — говорится в заявлении ведомства.

По данным ФСИН, всего в исправительных учреждениях РФ наказание отбывают около 11,5 тыс бывших сотрудников судов и силовиков.

Напомним, о возникшем дефиците мест в колониях строгого режима замглавы ФСИН Валерий Максименко заявил в середине ноября — об этом сообщала «Газета.ру». По мнению Максименко, ситуация связана с усилением борьбы с коррупцией в России.

Автор: Виталий Рыжков
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