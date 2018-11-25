Боксер Лебедев одержал победу над Уилсоном по решению судей

Монако, 25 ноября. Российский боксер Денис Лебедев одержал 32-ю победу в своей карьере в поединке против американца Майка Уилсона.

В субботу в Монако поединок между Денисом Лебедевым и Майком Уилсоном завершился победой россиянина единогласным решением судей. 39-летний Лебедев, таким образом, одержал 32-ю победу в своей профессиональной карьере, а для Уилсона это поражение стало первым в 19-ти поединках. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я поставил бы себе четверочку. В принципе я доволен собой, неплохо отработал. Выполнил тренерский план. Так что могу поставить себе хорошую четверку», — прокомментировал итоги боя Денис Лебедев.

По словам Вадима Корнилова, менеджера российского боксера, Лебедев в этом бою еще раз доказал, что способен конкурировать с лучшими бойцами мира.

«Уилсон навязал Лебедеву хорошее сопротивление, американец составил хорошую конкуренцию. Все могло случиться в этом бою», — сообщил Корнилов.

Менеджер добавил, что пока сложно говорить о дальнейшей карьере Лебедева, в данный момент являющегося обладателем чемпионского титула Всемирной боксерской организации в отпуске.