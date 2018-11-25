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Ученые нашли необычный способ бросить курить

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Ученые нашли необычный способ бросить курить

Москва, 25 ноября. Канадские ученые пришли к выводу, что общественное порицание повышает у курильщиков мотивацию к избавлению от вредной привычки.

Группа ученых из Канады поставила эксперимент, в ходе которого заядлым курильщикам показывали пачки сигарет с одинаковыми призывами и разными фотографиями людей — с равнодушным или презрительным выражением лица.

Как выяснилось, добровольцы, разглядывавшие «осуждающие» сигаретные пачки, намного чаще чувствовали себя виноватыми и пристыженными, и отмечали, что стали сильнее хотеть покончить с вредной привычкой.

Ученые сделали вывод, что общественное порицание наиболее эффективно в отношении тех курильщиков, кто начал курить под влиянием окружения. Те же, кто считает употребление табака «частью стиля», оказались практически равнодушны к осуждению общества.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что табакокурение стало одним из трех главных факторов риска, вызывающих хронические заболевания у россиян

Автор: Виталий Рыжков
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