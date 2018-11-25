Эксперты назвали топ-3 самых ожидаемых кроссовера в России

Москва, 25 ноября. В тройку самых ожидаемых российскими покупателями кроссоверов вошли сразу два представителя японского автопрома.

В будущем году российским автолюбителям представят сразу несколько новинок, некоторые из которых уже сейчас вызывают повышенный интерес у потенциальных покупателей.

Эксперты сообщают, что самые большие ожидания возлагаются на новинку от компании Toyota. Кроссовер Rav 4 будут собирать на российском заводе автогиганта, автомобиль представят в начале следующего лета. По предварительной информации, его стоимость в минимальной комплектации составит от 1,6 млн рублей. Кроссовер будет доступен с бензиновыми двигателями объемом 2,2 и 2,5 литра, а также с 2,2-литровым дизельным мотором.

Поклонники германского автомобилестроения дождутся новинки намного раньше. В марте 2019 года будет представлен флагман от BMW. X7 обойдется куда дороже своего японского собрата — за него придется выложить от 5,8 до 7,5 млн рублей. BMW X7 в базовой комплектации будет оснащен бензиновым двигателем объемом в 3 литра и мощностью в 249 лошадиные силы.

«Темная лошадка» в топ-3 самых ожидаемых кроссоверов — Suzuki Jimny. О его вероятной стоимости до сих пор ничего не известно, хотя появиться на российском рынке он должен уже весной следующего года. Под капотом Jimny прячется более скромный двигатель — с объемом всего в 1,5 литра и мощностью в 102 «лошадки».