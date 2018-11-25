«Своя республика»: в Москве представили фильм о людях и войне в Донбассе

Москва, 25 ноября. В среду, 24 ноября в московском кинотеатре «Октябрь» состоялась презентация документального фильма «Своя республика» известного режиссера Алены Полуниной. Как сообщает корреспондент Федерального агентства новостей, ранее картина была показана в Омске и на фестивале Doclisboa в Португалии, где вызвала настоящий скандал.

«Своя республика» — совместное детище проекта «ДОКер» и киностудии имени Горького. При этом практически все — от написания сценария до операторской работы и монтажа — выполнила лично Полунина, поскольку ни один оператор не согласился ехать в Донбасс. По мнению Алены, которая вела переговоры с 22 операторами, дело здесь не столько в потенциальной опасности и, по сути, символической оплате, сколько в политической позиции. В беседе с ФАН Полунина призналась, что мысль снять этот фильм пришла к ней вполне естественно. Она просто захотела снять картину об этих событиях. Открывая показ, Алена отметила, что очень волнуется, поскольку герои ее фильма находятся в зале. По ее словам, она многое поняла о ребятах, наблюдая за их поведением перед камерой.

«Поведение людей перед камерой – показатель их самооценки. Чем меньше человек рефлексирует на камеру, тем он полноценнее как личность, — сказала она. — Я была счастлива каждый день съемок».

Фильм не только о войне

«Своя республика» — рассказ о конфликте в Новороссии, снятый на четвертый год боевых действий. Наверное можно было бы назвать его фильмом о бригаде «Восток», ведь бойцы именно этого подразделения постоянно находятся кадре — именно на их позициях и велись съемки. Символ «Востока», основателем которого является командир Александр Ходаковский с позывным «Скиф», появляется на экране много раз. Но, пожалуй, это все же фильм о войне и людях — о настоящих мужчинах. В фильме нет ни одной женщины, и даже собака и живущая в «располаге» огромная ручная ящерица — мужского пола.

Безусловно, почти за пять лет в Донбассе было снято немало. Многие репортажи уже стали практически культовыми, как, например, кадры, вошедшие в клип на песню Глеба Корнилова «Аэропорт». Но удивительный факт: никто за все эти страшные годы так и не поставил перед собой задачу снять документальную ленту о людях на войне. Нет, не очередной

мини-эпос, как это часто бывает – несколько однобокий, показывающий, конечно же, правду, но лишь ее часть. Не эффектно снятые взрывы и стрельбу, но жизнь, как она есть – иногда с крепким словцом, которое, даже будучи безжалостно запиканным, все равно понятно.

А люди – они не только поднимаются в бой. Они должны копать окопы, хотя ну совсем им этого делать не хочется. Они играют в свободную минутку с собакой и, как дети, нянчатся с ящерицей. Люди практически не видят близких, ссорятся, чистят оружие и готовят еду прямо на передовой, пошучивая при этом, что вот стемнеет, начнется обстрел, тогда и поужинаем. А еще им не так страшно, когда стреляет противник, как во время затишья, когда неизвестно, что происходит, и надо в любом случае как-то решать проблемы безопасности. По вечерам бывает всякое: то противник постреливает, и его надо «успокоить», при этом собственно до «укропозиций» совсем близко. «Восток» же одно из подразделений, которое занимает самые опасные позиции. И в темноте подобраться в общем-то несложно.

В фильме есть довольно рискованная сцена – в часть пришел не очень, будем так говорить, трезвый парень, считающийся дезертиром. Он не очень адекватен, бойцы как могут его успокаивают, не без крепкого словца, как водится. Но спокойно, без унижений и рукоприкладства. Вообще фильм, несмотря на то, что война сквозит в каждом кадре, получился совершенно лишенным всякой жестокости. Самый «жестокая» сцена, когда бойцы по дороге на передовую подстреливают фазана и привозят ценный трофей, из которого вскоре готовят что-то вкусное. При этом Полунина не пытается сделать войну в глазах зрителя неким «мирным» действом. Нет. Просто война «живет» во всем и потому не нуждается в известном натурализме. Вполне достаточно того, что в самом начале, буквально в течение пары минут Ходаковский говорит с кем-то о тяжелораненых бойцах, об очень страшных вещах.

В фильме «Своя республика» нет сюжета. Он начинается с железнодорожных путей где то в Ясиноватой, что близ Донецка, и заканчивается далекой стрельбой в темноте за кадром. По сути, нам показан кусочек жизни ребят, день ото дня защищающих Донецкую народную республику, мечтающих о мире, вспоминающих «Казантип», но при этом не расслабляющихся.

Удивительная особенность фильма – он и для «причастных», и для, как принято в таких случаях говорить, «широкого круга». Перед показом Полунина отметила, что в зале как минимум половина – «оттуда». Помимо бойцов среди зрителей были военные журналисты, общественники, культурные деятели, гуманитарщики – так сказать «причастные». Ну а «широкий круг», очевидно, открыл для себя ту грань войны в Донбассе, которую почему-то не показывают по ТВ. Кто-то, возможно, понял, что, перефразируя известную песню –«во всякой войне, кроме войны, есть еще много чего». И уж точно – не только дуальные штампы, не только черное и белое.

«Восток» в зале кинотеатра «Октябрь»

Самым поразительным оказалось то, что на показ пришли почти все герои фильма. Неожиданностью стало появление Ходаковского, который, анонсируя презентацию в одной из соцсетей, высказался о своем возможном присутствии весьма уклончиво.

«Мы решили, что приедем инкогнито и обнаружим себя, если фильм нас не разочарует, или тихо смоемся, если нам станет за себя стыдно. Не подведи, Полунина», — написал Скиф.

В интервью ФАН Ходаковский назвал фильм замечательным.

«Мы были переполнены тревожными ожиданиями, но наши тревоги не оправдались. Наоборот – нормальная здоровая мужская слеза все-таки выкатилась из моих глаз, когда мы смотрели представленное на экране. Фильм отличный! Если будет возможность где-то когда-то его пустить в прокат – это обязательно надо сделать! Его обязательно надо смотреть», — сказал он.

Помимо него в зале сидели другие бойцы, и когда они встали, в том числе Жора, ставший главным героем картины – это действительно произвело впечатление. Зал взорвался аплодисментами. Все они были без формы – тихие, скромные, неприметные ребята. Настоящие мужчины, настоящие герои. Так странно было видеть их в центре Москвы, в кинотеатре «Октябрь», где в соседних залах зрители с замиранием сердца смотрят на выдуманные приключения выдуманных персонажей, а за стенами сияет реклама и полны дорогие рестораны. По окончании показа режиссер и герои фильма пообщались друг с другом и зрителям. Жора, когда его спросили, был краток и согласился с тем, что фильм, действительно, о жизни бойцов. В итоге он поставил картине «пятерочку».

«А мы там стоим, потому что надеемся на победу. Победа — в мире. Каждый военный мечтает о мире», — сказал он.

Ходаковский брал слово несколько раз. В частности, он высказал мнение, что если бы с самого начала снимались такие фильмы, события в Донбассе развивались бы иначе. При этом он подчеркнул, что, несмотря на те искажения, которые претерпевает психика

человека на войне, он против любого радикализма, вне зависимости от того, о какой стороне идет речь. Он также напомнил о том, как в 2014 году на водонапорной башне висели флаги России, ДНР и Украины.

«Это было очень естественно. И это было олицетворением всех наших взглядов и возможно это ответ на то, чего мы хотим. Мы уже заболтали некоторые вещи. Получается, что риторика живет отдельно, а людские чаяния – отдельно. Мы как угрозу расцениваем махровый радикализм с любой стороны. Нельзя расчеловечивать противника, нужно понимать, с кем мы имеем дело», — заявил он.

Искусство и запад

Присутствовавшие в зале также высказали свое мнение о картине. Так, один из взявших слово, заявил о том, что с первого кадра, где появляется железная дорога, понял, что Полунина сняла документальный вариант Тарковского. При этом герои, по его мнению — сталкеры, и в фильме даже присутствует человек, очень похожий на Кайдановского.

Несмотря на то, что «Своя республика» удалась как произведение документального кино, западные круги, декларирующие себя как максимально толерантные и, на словах, аполитичные, фильм не приняли. Полунина рассказала, что ей приходят письма с комплиментами от организаторов различных престижных европейских фестивалей, однако она не нашла своей картины в программах. Исключением стал фестиваль Doclisboa в Португалии. Но и там не обошлось без проблем. Украинское посольство и некие активисты устроили настоящий скандал, утверждая, что фильм чуть ли не пропагандирует терроризм. Полунина, смеясь, рассказала, что активисты, организовавшие пикеты с требованием запретить показ, раздавали листовки с эмблемой «Востока» и каким-то мелким нечитаемым текстом. Можно было подумать, что они занимаются популяризацией символики бригады. В любом случае, полагает режиссер, продвигать фильм на западе в ближайшее время скорее всего не получится.

«На западе существует только одна точка зрения. Их невероятная толерантность только ее и вмещает. А тут фильм с другой стороны баррикад, и уже это становится поводом для склоки», — подытожила Полунина.

При этом весьма вероятно, что вскоре фильм увидят жители Донбасса. Находившиеся в зале бойцы встретили эту идею очень живо, хотя Полунина и констатировала, что существует ряд организационных сложностей.

Очевидно, что общество не существует само себе, не парит в вакууме. Его мнения и позиции формируются культурой. К сожалению, культура сейчас зачастую для многих — яркий фильм-однодневка, на котором люди хрустят едой, обливаются напитками и не забывают проверить соцсети. Таким образом маловероятно, что «Своя республика» будет запущена в десятках кинотеатрах. Но все же было бы неплохо, если бы этот показ не стал последним перед уходом на просторы Интернета, куда, кстати, фильм пока не выложен.