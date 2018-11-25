В Сети появились концепт-арты смартфона OnePlus 7 с «дырявым экраном»

Москва, 25 ноября. Флагман OnePlus 7, презентация которого состоится будущим летом, показали на концепт-артах.

Китайская компания OnePlus познакомила любителей гаджетов с концепт-артом своего нового флагмана, который будет представлен летом будущего года. Судя по опубликованным в Сети картинкам, OnePlus 7 планируют оснастить дисплеем Samsung Infinity-O, который на данный момент также находится в стадии разработки. Напомним, дисплей назвали «дырявым», поскольку прямо в нем будет размещена «активная зона» — эта технология будет использована в мировой практике впервые.

Что касается других характеристик OnePlus 7, то он получит основную двойную камеру на 12 мегапикселей, чипсет Snapdragon 8150 (его презентация состоится 4 декабря), 8 гигабайт ОЗУ и от 128 до 256 гигабайт встроенной памяти.

Отметим, что предыдущий флагман компании, OnePlus 6, в начале ноября вошел в десятку самых мощных смартфонов в мире.