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Сирия: в Алеппо прибыли военные химики РФ после атаки боевиков

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Сирия: в Алеппо прибыли военные химики РФ после атаки боевиков

Алеппо (Сирия), 25 ноября. Официальный представитель министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил о прибытии в сирийский город Алеппо российских военных химиков после проведения боевиками атаки с применением отравляющих веществ.

По словам генерал-майора, группы из состава наблюдательных постов подразделений радиационной, химической и биологической защиты, дислоцированных в Сирии, срочно прибыли на место обстрела со специальным оборудованием​​​. Как отметил Конашенков, российские специалисты ведут мониторинг обстановки в районе применения боевиками отравляющих веществ, а также работают с пострадавшими, доставленными в лечебные учреждения.

Генерал сообщил, что  снаряды, которыми обстреляны жилые кварталы Алеппо, вероятно, были начинены хлором. На это указывают симптомы отравления у пострадавших.

Конашенков добавил, что химическое поражение в результате обстрела получили 46 человек, включая восемь детей.

Напомним, ранее сообщалось, что правительственная армия Сирии атаковала позиции боевиков в ответ на обстрел жилых кварталов Алеппо.

Автор: Тимур Румянцев
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