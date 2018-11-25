Сирия: российские военные химики прибыли в Алеппо

Дамаск, 25 ноября. Ситуация в Алеппо после обстрела города химическими снарядами остается под контролем российских военных

По предварительным данным, снаряды, которым был обстрелян город Алеппо, оказались начинены хлором.

Как сообщает официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, в Алеппо прибыли российские военные химики.

«На место обстрела срочно прибыли группы из состава дислоцированных в Сирии наблюдательных постов подразделений радиационной, химической и биологической защиты со специальным оборудованием​​​. Они работают с пострадавшими, ведут мониторинг обстановки в районе применения боевиками отравляющих веществ. По предварительным данным, подтверждённым, в частности, симптомами отравления у пострадавших, снаряды, которыми обстреляны жилые кварталы Алеппо, начинены хлором», — заявил Крашенинников.

Отметим, ранее российская сторона сообщала о готовящихся в демилитаризованной зоне вокруг Идлиба провокациях с применением отравляющих веществ.

Как сообщают в российском центре по примирению сторон, обстрел начался вечером 24 ноября. Огонь по жилым кварталам Алеппо велся из 120-мм минометов боеприпасами, предположительно содержащими хлор.

В результате обстрела пострадали 46 человек, в том числе 8 детей. Все пострадавшие доставлены в больницы, где им оказана медицинская помощь.

Обстрел Алеппо, по предварительным данным, велся из района населенного пункта Эль-Бурайкат, контролируемого боевиками «Хайат Тахрир Аш-Шам» (бывшая «Джебхат-ан-Нусра»», запрещённая в РФ террористическая организация).

В Москве заявили, что намерены обсудить обстрел Алеппо с турецкой стороной.