Устинов проиграл бой за чемпионский титул WBA Intercontinental

Монако, 25 ноября. Российский боксер-тяжеловес Александр Устинов не выстоял в поединке против американца Майкла Хантера-младшего.

Бой россиянина Александра Устинова против бойца из США Майкла Хантера-младшего, состоявшийся накануне в Монако, закончился техническим нокаутом.

Поединок на звание чемпиона по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA Intercontinental) завершился в девятом раунде. До этого Устинов уже побывал в нокдауне, у него на лбу образовалось рассечение.

В конце девятого раунда судья остановил поединок и присудил российскому бойцу техническое поражение.

Напомним, для 41-летнего Устинова это третье поражение за профессиональную карьеру. Спортсмен провел 34 победных боя, 25 из которых закончились нокаутом его соперников.

В карьере Хантера — 16 побед и одно поражение.