Рост военных расходов Украины не отразится на боеспособности ВСУ — эксперт

Киев, 25 ноября. Военные расходы Украины в 2019 году достигнут рекордных за последние годы показателей.

В бюджете Украины, принятом на 2019 год, заложены рекордные за период с «евромайдана» показатели. Около 7,6 млрд долларов Киев планирует потратить на финансировании армии и флота, а также правоохранительных органов — об этом сообщает «RT». Для сравнения, в текущем году украинский силовой блок получил 6 млрд долларов.

Как сообщают украинские издания, львиную долю средств в Киеве планируют потратить на финансирование вооруженных сил. Силовой блок является приоритетной статье расходов в бюджете страны, что прописано в законе «О национальной безопасности и обороне», согласно которому расходы на армию, службы безопасности и правоохранительные органы должны составлять не менее 5% от ВВП.

Как подчеркивает президент Украины Петр Порошенко, рост финансирования ВСУ обусловлен необходимостью отражения «российской военной агрессии». Еще одно приоритетное для Порошенко направление состоит в максимальном сближении с НАТО и вступлении в альянс. Впрочем, для этого Киеву предстоит проделать серьезную работу. По некоторым оценкам, количество морально устаревшей техники и вооружений в ВСУ достигает 85-90%. Критическая ситуация наблюдается в авиации, на флоте и в подразделениях ПВО.

Впрочем, реформированию украинской армии, по мнению экспертов, может помешать крайне высокий уровень коррупции — специалисты полагают, что существенная часть средств, выделяемых армии, попросту не дойдет по назначению.

«Закупочная политика Минобороны вызывает немало вопросов у Национального антикоррупционного бюро Украины, которое расследует десятки дел по фактам хищения бюджетных средств, выделенных на военные нужды. Уверен, что часть бюджетных денег непременно пойдёт на всевозможные премии для высшего командования», — заявил полковник в отставке Виктор Литовкин.

Как сообщил эксперт, речь о глобальном перевооружении ВСУ не может идти, поскольку огромные средства будут потрачены на поддержание в рабочем состоянии имеющейся в наличии техники, большая часть которой — наследство СССР.

«Всё новое, что мы видели на парадах в Киеве, — это выставочные образцы. Наладить серийное производство хотя бы одного перспективного вооружения громогласными заявлениями с трибун невозможно. Чтобы модернизировать армию, нужны не только большие вложения в производственные фонды — требуются инвестиции в человеческий капитал, то есть в инженеров. Но Киев пока не делает ни того ни другого», — резюмировал Литовкин.

Как сообщала ранее «Газета.ру», основная часть расходов украинского бюджета в следующем году пойдет на выплату долгов и процентов по кредитам. Траты на армию вырастут почти на 20%, тогда как расходы на жилищно-коммунальные субсидии гражданам не увеличатся.