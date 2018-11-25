Российские музыканты дадут концерт в поддержку рэпера Хаски

Москва, 25 ноября. Баста, Оксимирон и Noize MC планируют устроить концерт в поддержку арестованного коллеги по цеху Хаски.

Российские рэперы решили объединиться в знак солидарности с Хаски. Концерт под названием «Я буду петь свою музыку» пройдет в Москве 26 ноября. Как сообщил в своем Instagram Оксимирон, вся полученная прибыль будет направлена на поддержку арестованного.

«В стране участились отмены концертов и запугивание исполнителей. Артистов обвиняют в проблемах общества, ведь это проще, чем заняться решением этих самых проблем. Творчество — это отражение реальности, иногда кривое, иногда правдивое, но никак не сама реальность. Его нельзя понимать буквально», — заявил Оксимирон.

Участие в концерте также подтвердили Баста и Noize MC.

Напомним, Хаски был арестован на 12 суток после отмены его выступления в краснодарском клубе. Причины данного решения не называются. Узнав об отмене концерта, рэпер попытался выступить перед фанатами на крыше чужой машины. Позже адвокат Хаски заявил, что его подзащитный готов принести извинения владелице автомобиля и возместить ей ущерб. Однако напрямую с заявительницей ни сам рэпер, ни представитель его защиты не выходили на связь, поскольку это может быть расценено как давление.

Как сообщает «Газета.ру», в поддержку Хаски выступил Лев Лещенко, который заявил, что вмешательство в искусство силовых структур является «недостойным и неправильным».