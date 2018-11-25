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Медики перечислили самые вредные для желудка напитки

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Медики перечислили самые вредные для желудка напитки

Москва, 25 ноября. В число напитков, которые плохо перевариваются и вредны для желудка, вошли алкоголь, энергетики и кофе.

По мнению врачей, наиболее вредным для человеческого желудка является алкоголь, поскольку именно в нем содержится наибольшее количество токсичных веществ, разрушающих организм и негативно воздействующих на все органы, включая желудок. Специалисты рекомендуют максимально ограничить употребление алкогольных напитков, а если употреблять — то нерегулярно и в небольшом количестве. Речь идет не только о крепком алкоголе, но также и о коктейлях и ликерах. В последних содержится высокое количество сахара и химических добавок, из-за чего слизистая оболочка желудка подвергается раздражению.

Кроме того, врачи не советуют злоупотреблять кофе и чаем — в большом количестве эти традиционные напитки вызывают вздутие живота, возникновение эрозий и язв.

Не меньшую опасность для организма представляют собой энергетики. Они ухудшают метаболизм, нарушают пищеварение и нормальный сон.

Ранее «Газета.ру» сообщала о том, что кофе и чай не рекомендуется употреблять беременным женщинам, поскольку содержащийся в них кофеин негативно влияет на развитие плода.

Автор: Виталий Рыжков
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