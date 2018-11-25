«Трамп уничтожит бренд Америки»: главу США обвинили в «капитуляции» перед убийцами Хашукджи

Вашингтон, 25 ноября. Если Соединенные Штаты на дадут жесткого ответа на убийство обозревателя американской газеты The Washington Post Джамаля Хашукджи, то мировое сообщество поймет, что Америка «удерживает власть из чисто эгоистичных мотивов». Соответствующая информация приводится в статье The Washington Post.

Ее авторы обвинили президента США Дональда Трампа в «трусливой капитуляции» перед убийцами Хашукджи. Они предрекают разрушения всего миропорядка, основанного на американских ценностях. По их мнению, реакция американского президента на убийство журналиста — грубое посягательство на американские национальные интересы.

На этой неделе глава Белого дома сделал заявление по поводу убийства журналиста, отметив, что «мир — очень опасное место». Washington Post пишет, что мир станет еще опасней из-за поведения Трампа.

Как отмечает издание, случившееся с журналистом — не тот случай, когда заботу о правах человека следует соизмерять со стратегическими интересами Соединенных Штатов. На фоне того, что Эр-Рияд гораздо сильнее зависит от США, Трамп «раздул» масштабы бизнес-партнерства с Саудовской Аравией.

Антиамериканизм будет еще больше распространяться в мире по причине того, что люди за пределами США видят лишь эгоистические побуждения людей, которые стоят у власти в США, пишет WP. В материале отмечается, что американскому доллару найдется альтернатива, данная валюта перестанет приниматься в качестве международной. Также следует ожидать терроризма и экстремизма после того, как США отступят от демократии, стабильности и развития.

«Короче говоря, Трамп предлагает уничтожить бренд Америки», — отмечают журналисты WP.

Издание считает, что ситуация остается в руках конгресса, который может либо защитить американские ценности и интересы, либо пойти по стопам главы США.

Напомним, ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу раскритиковал позицию Трампа, заявившего, что США намерены по-прежнему оставаться надежным партнером Саудовской Аравии, несмотря на некоторые вопросы в деле об убийстве Хашукджи.